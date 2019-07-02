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РИА Новости

В Приангарье опровергли отсутствие наличных в банках в подтопленных районах

10:02
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Власти Иркутской области назвали фейковой информацию о том, что в отделениях банков и банкоматов в зонах подтопления отсутствуют наличные средства, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник жители трех подтопленных районов региона - Нижнеудинского, Тулунского и Тайшетского - начали получать единовременную материальную помощь, которая составляет 10 тысяч рублей на одного человека. Деньги жителям выдают наличными, так как нет возможности использовать банковские карты. По данным областного минсоцразвития, единовременную материальную помощь получат около 24 тысяч жителей. Позже в СМИ был опубликован список банкоматов, работающих в затопленных районах Иркутской области. Пользователи соцсетей выдвинули предположения, что наличных средств на всех не хватит.
Вид на подтопленные районы Тулуна
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Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова сообщила, что на территории подтопленных районов осуществляют деятельность ПАО "Сбербанк России", "Банк ВТБ", "Совкомбанк", КБ "Восточный" и "Азиатско-Тихоокеанский Банк".
"Ни у одного банка проблем с наличностью нет, все средства имеются в достаточном объеме, все они подкреплены Центробанком для выдачи через банкоматы и отделения банков", - заявила Бояринова.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. Сейчас уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
По последним данным МЧС региона, число госпитализированных в результате паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. Согласно информации спасательного ведомства, погибли 14 человек, 13 числятся пропавшими без вести.
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