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РИА Новости
Мурманская область

"Новатэк" создаст в Мурманской области 15 тысяч рабочих мест

09:59
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МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Нотут сватэк" в поселке Белокаменка в Мурманской области предполагает создание 15 тысяч рабочих мест, а также десятки миллиардов налоговых отчислений, сообщила во вторник пресс-служба правительства Мурманской области по итогам встречи врио главы региона Андрея Чибиса и председателя правления ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона.
"Пятнадцать тысяч постоянных рабочих мест, несколько десятков миллиардов налоговых отчислений даст Мурманской области создание в Белокаменке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений", - говорится в сообщении.
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Проект реализует ПАО "Новатэк". Роль центра в технологической цепочке арктических проектов компании - одна из ключевых, это строительство линий сжижения природного газа на железобетонных основаниях гравитационного типа (ОГТ) для проекта "Арктик СПГ-2" и последующих СПГ-заводов.
Сообщается, что Центр возьмет на себя функции интегратора оборудования, строительства отдельных модулей и окончательной сборки линий сжижения на плавучих основаниях. Ввод в эксплуатацию основной части объектов планируется поэтапно в 2019-2020 годах. По словам председателя правления ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона, применение линий сжижения на гравитационных платформах повысит рентабельность проекта "Арктик СПГ-2" на 30% по сравнению с проектом "Ямал СПГ".
"На нашей земле реализуется глобальный проект, идет одна из самых масштабных строек в мире. Для нас это 15 тысяч постоянных рабочих мест, и мы сегодня очень подробно обсуждали, как сделать так, чтобы специалисты из Мурманской области имели возможность работать в этой технологичной компании. Это и несколько десятков миллиардов налогов в последующем, и 5 тысяч рабочих мест уже сейчас, на стройке", - сказал Чибис и отметил, что подрядчики, занятые на стройке, зарегистрированы и платят налоги в Мурманской области.
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Михельсон в свою очередь отметил, что Мурманская область становится одним из центральных регионов для "Новатэка", и компания готова участвовать в социальном развитии территории присутствия.
"Меня очень радует наш диалог. Обычно мы работаем в рамках трехлетних соглашений, которые мы каждый год пересматриваем. И я думаю, мы в течение полутора – максим двух месяцев – подпишем соглашение о нашем участии в социальном развитии Мурманской области", – сказал Михельсон, слова которого цитирует пресс-служба.
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