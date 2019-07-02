СМИ: в Индонезии арестовали лидера группировки "Джамаа Исламия"

БАНГКОК, 2 июл – РИА Новости. Полиция Индонезии арестовала в прошедшие выходные одного из руководителей и четырех участников связанной с Аль-Каидой* и "Исламским государством"* террористической группировки "Джамаа Исламия", сообщает в понедельник интернет-версия газеты Полиция Индонезии арестовала в прошедшие выходные одного из руководителей и четырех участников связанной с Аль-Каидой* и "Исламским государством"* террористической группировки "Джамаа Исламия", сообщает в понедельник интернет-версия газеты Jakarta Globe

Пара Виджаянто, ставший одним из руководителей группировки после ареста ее прежнего лидера Абу Бакара Баашира, организатора взрыва на дискотеке на острове Бали в 2002 году, был арестован в субботу вместе с женой и водителем, также активными членами организации, в городе Бекаси в Западной Яве, сообщает издание.

По словам пресс-секретаря национальной полиции Индонезии бригадного генерала Деди Прасетио, заявление которого цитирует издание, Виджаянто вступил в "Джамаа Исламия" в начале 2000-х годов и до ареста прежнего руководства отвечал в группировке за разведку.

Виджаянто прошел обучение на территории южных Филиппин, где действуют филиппинские исламские боевики, по изготовлению взрывных устройств, тактике боя и разведке. В начале 2000 годов он участвовал в подготовке взрывов в христианских церквях в Джакарте, взрыва на дискотеке на острове Бали и взрыва в посольстве Австралии в Джакарте, говорится в сообщении.

По сведениям индонезийской полиции, в период между 2013 и 2018 годами, уже под руководством Виджаянто, группировка направила в Сирию не менее шести групп боевиков для прохождения обучения в лагерях "Исламского государства"* и дальнейшего участия в боевых действиях, сообщает газета.

Еще два члена организации, один из которых является ближайшим помощником Виджаянто, были арестованы в воскресенье в Восточной Яве, говорится в сообщении.