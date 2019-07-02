Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T09:51Z
https://ria.ru/20190702/1556106313.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ: в Индонезии арестовали лидера группировки "Джамаа Исламия"

09:51
175
БАНГКОК, 2 июл – РИА Новости. Полиция Индонезии арестовала в  прошедшие выходные одного из руководителей и четырех участников связанной с Аль-Каидой* и "Исламским государством"* террористической группировки "Джамаа Исламия", сообщает в понедельник интернет-версия газеты Jakarta Globe.
Пара Виджаянто, ставший одним из руководителей группировки после ареста ее прежнего лидера Абу Бакара Баашира, организатора взрыва на дискотеке на острове Бали в 2002 году, был арестован в субботу вместе с женой и водителем, также активными членами организации, в городе Бекаси в Западной Яве, сообщает издание.
По словам пресс-секретаря национальной полиции Индонезии бригадного генерала Деди Прасетио, заявление которого цитирует издание, Виджаянто вступил в "Джамаа Исламия" в начале 2000-х годов и до ареста прежнего руководства отвечал в группировке за разведку.
Виджаянто прошел обучение на территории южных Филиппин, где действуют филиппинские исламские боевики, по изготовлению взрывных устройств, тактике боя и разведке. В начале 2000 годов он участвовал в подготовке взрывов в христианских церквях в Джакарте, взрыва на дискотеке на острове Бали и взрыва в посольстве Австралии в Джакарте, говорится в сообщении.
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
Вчера, 15:24
После теракта в Кабуле ликвидировали пятерых боевиков
По сведениям индонезийской полиции, в период между 2013 и 2018 годами, уже под руководством Виджаянто, группировка направила в Сирию не менее шести групп боевиков для прохождения обучения в лагерях "Исламского государства"* и дальнейшего участия в боевых действиях, сообщает газета.
Еще два члена организации, один из которых является ближайшим помощником Виджаянто, были арестованы в воскресенье в Восточной Яве, говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещена в России
111000
Обсудить 1
ИндонезияВ мире
Рекомендуем
Индийский истребитель Tejas на авиакосмическом салоне Aero India-2019
Истребитель ВВС Индии "потерял" топливный бак во время полета
РИА
Новости
В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Источник объяснил, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Ущерб от взрывов в воинской части в Казахстане оценили в $52,5 миллиона
Лента
новостей
Прокуратура просит восемь лет колонии для экс-главы МЧС по Томской области
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Военные ЦВО начали выпечку хлеба для жителей иркутского Тулуна
Владимир Джабаров
В ситуации с полетами в Чехию нет политической подоплеки, заявил Джабаров
Вертолеты Ми-24
В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24
Правительство поддержало проект о праве полиции объявлять предостережения
Под Воронежем в ДТП погибли три человека
Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Председатель ЦИК Молдавии заявила о своей отставке
У берегов Крыма яхта села на мель
Названа предварительная причина взрыва на детской площадке под Днепром
Полиция оттесняет демонстрантов во время акции протеста в Гонконге
Парламент Гонконга отменил ближайшие заседания после погрома
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
10:14Под Воронежем в ДТП погибли три человека
10:13Председатель ЦИК Молдавии заявила о своей отставке
Лента новостейМолния