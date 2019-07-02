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РИА Новости

Доля "плохих" автокредитов в России за январь-май выросла до 8,9%

09:40
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтосалон
Автосалон
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автосалон. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Доля просроченных долгов по автокредитам в РФ за пять месяцев текущего года выросла на 1,1 процентного пункта и по итогам мая составила 8,9%, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным компании, доля просроченных долгов по автокредитам к общей сумме действующих кредитов с начала года увеличилась на 1,1 процентного пункта и в мае составила 8,9%. Год назад, в мае прошлого года, данная доля составляла всего 6,8%.
Продолжила рост в 2019 году и доля автокредитов в общей структуре просрочки от 90 дней, увеличившись на 0,8 процентного пункта, до 6,8%. В мае прошлого года она была на уровне 5,5%.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что рост просрочки связан сразу с рядом факторов. "Во-первых, автокредиты - залоговый вид розничного кредитования, то есть менее рискованный с точки зрения кредиторов. Иными словами, наличие залога в виде автомашины позволяет кредиторам предоставлять займы на покупку автотранспортных средств, в том числе, и более рискованному сегменту заемщиков", - сказал он.
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Второй причиной эксперт назвал активно развивающийся рынок кредитования на покупку подержанных автомашин. "Здесь также достаточно велика доля высоко рискованных заемщиков", - подчеркнул Волков.
По данным ЦБ, по итогам мая общий портфель розничных кредитов в стране продолжил рост, увеличившись за месяц на 1,6% - до 16,1 триллиона рублей. НБКИ в июне сообщило, что количество выданных в России автокредитов в мае составило 75,1 тысячи, что на 0,04% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17,5% меньше показателя за апрель.
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