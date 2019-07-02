Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T09:39Z
https://ria.ru/20190702/1556106050.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155584/55/1555845557_38:0:1000:541_1036x0_80_0_0_95f3344108ee7260d250c696a25df11c.jpg
РИА Новости

Ущерб от взрывов в воинской части в Казахстане оценили в $52,5 миллиона

09:39
198
© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 2 июл - РИА Новости. Ущерб от взрывов на арсенале воинской части в городе Арысь на юге Казахстана, по предварительным данным, оценивается на уровне 52,5 миллиона долларов, сообщил во вторник председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.
"Ущерб приблизительно в районе 20 миллиардов тенге (52,5 миллиона долларов). Это средства, необходимые для восстановления, эта цифра может поменяться, сразу хочу оговориться. Это предварительные данные", - сказал Беккер на пресс-конференции.
По его словам, к 15 июля будут уже точные расчеты. "Оценщики работают, работы там достаточно много", - добавил Беккер.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
28 июня, 06:01
В казахстанский город Арысь, пострадавший от взрывов, возвращаются жители
000000
Обсудить 0
КазахстанВ мире
Рекомендуем
Прокуратура просит восемь лет колонии для экс-главы МЧС по Томской области
РИА
Новости
СМИ: в Индонезии арестовали лидера группировки "Джамаа Исламия"
В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
Индийский истребитель Tejas на авиакосмическом салоне Aero India-2019
Истребитель ВВС Индии "потерял" топливный бак во время полета
Лента
новостей
Полиция оттесняет демонстрантов во время акции протеста в Гонконге
Парламент Гонконга отменил ближайшие заседания после погрома
Правительство поддержало проект о праве полиции объявлять предостережения
Названа предварительная причина взрыва на детской площадке под Днепром
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Источник объяснил, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
На Ямале проверят МФЦ, пытавшийся купить два дорогих внедорожника
Автосалон
Доля "плохих" автокредитов в России за январь-май выросла до 8,9%
Автор надписи "город отстой" извинился перед мэром Магадана
Владимир Джабаров
В ситуации с полетами в Чехию нет политической подоплеки, заявил Джабаров
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Военные ЦВО начали выпечку хлеба для жителей иркутского Тулуна
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Метеорологи прогнозируют понижение уровня воды в реках в Иркутской области
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
По трассе у иркутского Тулуна открыли в обе стороны движение большегрузов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
10:14Под Воронежем в ДТП погибли три человека
10:13Председатель ЦИК Молдавии заявила о своей отставке
Лента новостейМолния