Ущерб от взрывов в воинской части в Казахстане оценили в $52,5 миллиона

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 2 июл - РИА Новости. Ущерб от взрывов на арсенале воинской части в городе Арысь на юге Казахстана, по предварительным данным, оценивается на уровне 52,5 миллиона долларов, сообщил во вторник председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.

"Ущерб приблизительно в районе 20 миллиардов тенге (52,5 миллиона долларов). Это средства, необходимые для восстановления, эта цифра может поменяться, сразу хочу оговориться. Это предварительные данные", - сказал Беккер на пресс-конференции.