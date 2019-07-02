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РИА Новости

На Ямале проверят МФЦ, пытавшийся купить два дорогих внедорожника

09:29
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа добилась отмены закупки региональным многофункциональным центром двух дорогих внедорожников на 4 миллиона рублей, в учреждении назначена проверка, сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура уточняет, что 21 июня ямальский МФЦ разместил извещение о запросе котировок на покупку автомобилей на общую сумму 4 миллиона рублей. Согласно данным ведомства, предметом закупки стали две машины конкретной марки - Toyota Rav-4, что противоречит законодательству, так как подобные требования ведут к необоснованному ограничению числа участников конкурса.
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Кроме того, прокуратура выяснила, что учреждение незаконно обозначило ряд других требований: автомобили должны быть поставлены в комплектации повышенной комфортности, включая кожаную обивку и подогрев, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, мультимедиа систему c 7-дюймовым экраном и другие опции. Эти условия могут повлечь за собой дополнительные расходы бюджетных средства, пришли к выводу в надзорном ведомстве и обратились в МФЦ.
"Противоречащая требованиям федерального законодательства закупка отменена, в отношении виновных лиц назначено проведение служебной проверки", - резюмировали в прокуратуре ЯНАО.
В апреле после вмешательства надзорного органа удалось отменить вызвавшую резонанс в СМИ закупку властей ямальского города Муравленко, которые пытались пригласить на 35-летие муниципалитета группу "Дискотека Авария" и диджея за бюджетный счет. На эти цели администрация готова была выделить свыше 10 миллионов рублей, а средства предоставлялись местному дому культуры в качестве субсидии на реализацию программы развития культуры. Прокуратура нашла в закупке потенциально нецелевое использование средств и потребовала отменить ее, позже власти города объяснили ситуацию ошибкой в документации.
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