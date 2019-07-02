На Ямале проверят МФЦ, пытавшийся купить два дорогих внедорожника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа добилась отмены закупки региональным многофункциональным центром двух дорогих внедорожников на 4 миллиона рублей, в учреждении назначена проверка, сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура уточняет, что 21 июня ямальский МФЦ разместил извещение о запросе котировок на покупку автомобилей на общую сумму 4 миллиона рублей. Согласно данным ведомства, предметом закупки стали две машины конкретной марки - Toyota Rav-4, что противоречит законодательству, так как подобные требования ведут к необоснованному ограничению числа участников конкурса.

Кроме того, прокуратура выяснила, что учреждение незаконно обозначило ряд других требований: автомобили должны быть поставлены в комплектации повышенной комфортности, включая кожаную обивку и подогрев, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, мультимедиа систему c 7-дюймовым экраном и другие опции. Эти условия могут повлечь за собой дополнительные расходы бюджетных средства, пришли к выводу в надзорном ведомстве и обратились в МФЦ.

"Противоречащая требованиям федерального законодательства закупка отменена, в отношении виновных лиц назначено проведение служебной проверки", - резюмировали в прокуратуре ЯНАО.