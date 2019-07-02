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РИА Новости

Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой

09:18
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСобака у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Собака у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Собака у фонтанов в парке искусств "Музеон". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В День собак принято радовать своего питомца маленькими (и не очень) подарками. Во многих странах сложилась традиция готовить для четвероногого друга новое спальное место. Праздник отмечают 2 июля. Mos.ru вместе со столичными ветеринарами делится советами по уходу за собаками и напоминает о правилах их содержания", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что каждый год питомца необходимо вакцинировать от инфекционных заболеваний. Также нужно периодически обрабатывать его от клещей и блох и проводить дегельминтизацию.
Кроме того, важно определиться с кормлением, так как чередовать домашнюю еду и корм не рекомендуется. Также нужно регулярно обучать собаку основным командам, купать, стричь и вычесывать.
С полным списком правил содержания собак можно ознакомиться на сайте мэрии.
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