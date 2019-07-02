Метеорологи прогнозируют понижение уровня воды в реках в Иркутской области

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Метеорологи в ближайшие два дня прогнозируют дальнейшее понижение уровня воды в реках Иркутской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник на реках Ока, Ия, Бирюса отмечается понижение уровня воды на 60–180 см, на реке Уде в районе поселка Октябрьский – на 185 см, на участке Нижнеудинск – Широково и на остальных реках области – на 10–25 см", - говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, что в среду и в четверг сохранятся высокие уровни в нижнем течении рек Ия, Бирюса, но ожидается понижение уровня воды: на реке Ие - на 85-180 см, на реке Бирюсе - на 40-70 см, на остальных левобережных притоках реки Ангары преимущественно на 10-25 сантиметров.

Кроме того, в среду местами в западных и северо-восточных районах, а в четверг в западных и южных районах ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с.