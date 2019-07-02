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РИА Новости

Названа предварительная причина взрыва на детской площадке под Днепром

09:16
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КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Причиной взрыва на детской площадке в Днепропетровской области, по предварительным данным, стала ручная граната, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что шестеро детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в Днепропетровской области. Полиция проводит расследование по двум статьям.
"В селе Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв, предварительно ручной гранаты, в результате чего в больницу с различными степенями тяжести госпитализировали шесть детей (5-16 лет)", - говорится в сообщении.
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