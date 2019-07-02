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РИА Новости

Автор надписи "город отстой" извинился перед мэром Магадана

09:12
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МАГАДАН, 2 июл — РИА Новости. Один из хулиганов, изменивших надпись "город золотой" на "город отстой" на баннере при въезде в Магадан, извинился перед мэром, сообщают городские власти.
В апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера, возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Надпись "город отстой" вызвала большой общественный резонанс в соцсетях. Многие поддержали ее авторов, заявив, что в Магадане действительно много проблем.
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Мэр Юрий Гришан заявил, что был удивлен, когда к нему на одном из городских праздников подошел молодой человек и извинился с испорченную надпись.
Глава города напомнил, что по всему Магадану установлены камеры видеонаблюдения.

"Поэтому хулиганам, портящим городское имущество, не уйти от ответственности", — добавил градоначальник.

Отмечается, что в поселке Сокол, где также была надпись "Магадан — город золотой", теперь будет написано "Международный аэропорт города Магадана "Сокол" имени В. С. Высоцкого".
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