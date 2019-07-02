Автор надписи "город отстой" извинился перед мэром Магадана

МАГАДАН, 2 июл — РИА Новости. Один из хулиганов, изменивших надпись "город золотой" на "город отстой" на баннере при въезде в Магадан, извинился перед мэром, сообщают городские власти.

В апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера, возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Надпись "город отстой" вызвала большой общественный резонанс в соцсетях. Многие поддержали ее авторов, заявив, что в Магадане действительно много проблем.

Мэр Юрий Гришан заявил, что был удивлен, когда к нему на одном из городских праздников подошел молодой человек и извинился с испорченную надпись.

Глава города напомнил, что по всему Магадану установлены камеры видеонаблюдения.

"Поэтому хулиганам, портящим городское имущество, не уйти от ответственности", — добавил градоначальник.