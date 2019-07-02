Жители пострадавшего от паводка Приангарья боятся отправлять детей в лагеря

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Жители пострадавших от паводка районов Иркутской области не подавали заявки на отправку детей в оздоровительные учреждения, многие семьи боятся разлучаться с детьми, сообщает региональная прокуратура.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что вопрос будет решен в ближайшие дни. Готовность принять детей из Приангарья уже выразили краснодарский "Орленок", крымский "Артек", владивостокский "Океан", а также власти Алтая, Кузбасса, Ставрополья и других регионов.

"На контроль поставлены вопросы по организации для детей из пострадавших районов отдыха в летних оздоровительных лагерях, в том числе находящихся в других субъектах Российской Федерации, а также обеспечения отдыха малолетних детей совместно с родителями. На сегодняшний день заявок от населения не поступило, многие семьи не желают, боятся разлучаться с детьми и выезжать за пределы районов", - говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

Ведомство напоминает органам исполнительной власти, местного самоуправления и социальной защиты об обязательном проведении "разъяснительной и психологической работы с семьями о необходимости проведения отдыха детей, а также снижению уровня паники".

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. Сейчас уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.