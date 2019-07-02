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РИА Новости

Жители пострадавшего от паводка Приангарья боятся отправлять детей в лагеря

09:09
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Жители пострадавших от паводка районов Иркутской области не подавали заявки на отправку детей в оздоровительные учреждения, многие семьи боятся разлучаться с детьми, сообщает региональная прокуратура.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что вопрос будет решен в ближайшие дни. Готовность принять детей из Приангарья уже выразили краснодарский "Орленок", крымский "Артек", владивостокский "Океан", а также власти Алтая, Кузбасса, Ставрополья и других регионов.
"На контроль поставлены вопросы по организации для детей из пострадавших районов отдыха в летних оздоровительных лагерях, в том числе находящихся в других субъектах Российской Федерации, а также обеспечения отдыха малолетних детей совместно с родителями. На сегодняшний день заявок от населения не поступило, многие семьи не желают, боятся разлучаться с детьми и выезжать за пределы районов", - говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.
Ведомство напоминает органам исполнительной власти, местного самоуправления и социальной защиты об обязательном проведении "разъяснительной и психологической работы с семьями о необходимости проведения отдыха детей, а также снижению уровня паники".
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По последним данным МЧС региона, число госпитализированных в результате паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. Согласно информации спасательного ведомства, погибли 14 человек, 13 числятся пропавшими без вести.
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