Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России

ВЕНА, 2 июл — РИА Новости. Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.
Подозреваемый был арестован 30 ноября 2018 года, с этого момента срок предварительного заключения продлевают уже в пятый раз.
"Предварительное заключение продлено до 26 августа. От обвиняемого поступила жалоба, решение по ней примет высший судебный суд Линца", - сообщил Визауэр.
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре минувшего года заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992 по 2018 год.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию, Курц впоследствии заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией и в будущем это не изменится, но подозрения в разведдеятельности всегда будут критиковаться.
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