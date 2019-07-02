Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России

ВЕНА, 2 июл — РИА Новости. Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.

Подозреваемый был арестован 30 ноября 2018 года, с этого момента срок предварительного заключения продлевают уже в пятый раз.

"Предварительное заключение продлено до 26 августа. От обвиняемого поступила жалоба, решение по ней примет высший судебный суд Линца", - сообщил Визауэр.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре минувшего года заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992 по 2018 год.