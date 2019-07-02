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РИА Новости

Инвесторы подали в суд на Минфин США из-за санкций против Вексельберга

09:04
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиктор Вексельберг
Виктор Вексельберг
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Вексельберг. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Несколько американских инвесторов, включая Эндрю Интратера (Andrew Intrater), двоюродного брата основного владельца ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, подали в суд на министерство финансов США, заявив, что санкции против Вексельберга представляют собой незаконный захват их активов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на иск, поданный в федеральный суд Манхэттена.
По данным агентства, Интратер и другие инвесторы утверждают, что распространение санкций на инвестиционные фонды, которые на 50% и более принадлежат Вексельбергу или его компании "Ренова", лишает американских партнеров их собственности. Истцы хотят добиться того, чтобы правило, касающееся 50% акций, было признано неконституционным.
Истцы утверждают, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое наложило санкции на Вексельберга, "Ренову" и другие российские фирмы и частные лица в апреле 2018 года, не приняло решения по их заявкам на получение лицензий, которые позволили бы им управлять своими инвестициями и получать свою долю выручки и комиссионные за управление активами.
"Полное, неопределенное и потенциально постоянное вмешательство ответчиков в имущественные интересы истцов - это необоснованные изъятия, которые нарушают четвертую поправку Конституции США", - цитирует агентство иск, поданный в федеральный суд Манхэттена.
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США в апреле прошлого года ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Вексельберга и контролируемую им группу "Ренова". Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран. Вексельберг позднее направил ходатайство об отмене санкций в отношении него в соответствующее подразделение минфина США (OFAC), назвав их незаконными и несправедливыми.
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Виктор ВексельбергСШАВ мире
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