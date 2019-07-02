Инвесторы подали в суд на Минфин США из-за санкций против Вексельберга

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Несколько американских инвесторов, включая Эндрю Интратера (Andrew Intrater), двоюродного брата основного владельца ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, подали в суд на министерство финансов США, заявив, что санкции против Вексельберга представляют собой незаконный захват их активов, пишет агентство Несколько американских инвесторов, включая Эндрю Интратера (Andrew Intrater), двоюродного брата основного владельца ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, подали в суд на министерство финансов США, заявив, что санкции против Вексельберга представляют собой незаконный захват их активов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на иск, поданный в федеральный суд Манхэттена.

По данным агентства, Интратер и другие инвесторы утверждают, что распространение санкций на инвестиционные фонды, которые на 50% и более принадлежат Вексельбергу или его компании "Ренова", лишает американских партнеров их собственности. Истцы хотят добиться того, чтобы правило, касающееся 50% акций, было признано неконституционным.

Истцы утверждают, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое наложило санкции на Вексельберга, "Ренову" и другие российские фирмы и частные лица в апреле 2018 года, не приняло решения по их заявкам на получение лицензий, которые позволили бы им управлять своими инвестициями и получать свою долю выручки и комиссионные за управление активами.

"Полное, неопределенное и потенциально постоянное вмешательство ответчиков в имущественные интересы истцов - это необоснованные изъятия, которые нарушают четвертую поправку Конституции США", - цитирует агентство иск, поданный в федеральный суд Манхэттена.