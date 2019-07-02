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РИА Новости

Истребитель ВВС Индии "потерял" топливный бак во время полета

08:54
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© AP Photo / Aijaz RahiИндийский истребитель Tejas на авиакосмическом салоне Aero India-2019
Индийский истребитель Tejas на авиакосмическом салоне Aero India-2019
© AP Photo / Aijaz Rahi
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл — РИА Новости. Легкий многоцелевой истребитель Tejas Военно-воздушных сил Индии по ошибке сбросил дополнительный топливный бак во время полета, сообщила пресс-служба ВВС.
Бак упал на территории одной из заброшенных ферм в южном штате Тамилнад. В результате начался небольшой пожар, его уже ликвидировали. Информации о жертвах или разрушениях нет.
Несмотря на технический сбой, пилот вернулся на базу и благополучно посадил истребитель.
Отмечается, что ВВС республики выясняют причины инцидента.
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