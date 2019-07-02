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РИА Новости

О паводке в Тулуне сообщали заранее, но уровень воды оказался выше прогноза

08:52
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Оперативные службы заранее предупреждали администрацию города Тулун в Иркутской области о повышении уровня воды, но указывали подъем до 11 метров, в то время как в действительности вода поднялась до 14 метров, сообщила РИА Новости дежурная Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) администрации Тулуна.
На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. Ранее в СМИ написали со ссылкой на слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко, что оперативные службы не проинформировали власти области и муниципалитеты о повышении уровня воды в реках.
"Оперативная информация о паводке была до нас доведена. Я дежурила 28 июня, тогда уже шла эвакуация, но не думали, что будет такой поток. Нас предупреждали, что уровень подъема воды будет максимум 11 метров, а он оказался 14", - рассказала РИА Новости дежурная ЕДДС Тулуна.
На сайте администрации Тулуна информация о погодных условиях, которые могут привести к паводку, была размещена 25 июня. Весь день 26 июня размещалась информация о повышении уровня воды в реке Ия, а 27 июня в городе был объявлен режим ЧС.
Вид на подтопленные районы Тулуна
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Утром 28 июня уровень воды в Ие составлял 8,1 метра. За сутки он понялся более чем на 5 метров до 13,3 метра и к полудню 29 июня достиг максимального уровня 13,8 метра. Утром во вторник уровень воды упал до 9,1 метра при критическом показателе в 7 метров.
По последним данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По информации спасательного ведомства, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно. Во вторник в Иркутской области начинает работать мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда может обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия.
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