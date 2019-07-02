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РИА Новости

В Оренбургской области тигрица ранила мужчину, пытавшегося украсть тигренка

08:50
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© Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигрица
Тигрица
© Виталий Аньков
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Тигрица в передвижном зоопарке в Оренбургской области ранила посетителя, который пытался украсть уссурийского тигрёнка из клетки, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства инцидент произошёл в передвижном зоопарке, расположенном в стадионе "Труд" оренбургского Бузулука.
"Когда охранник находился в другом конце территории, 20-летний молодой человек проник в зоопарк, где схватил уссурийского тигренка и попытался вытащить его из клетки. Мать тигренка вцепилась ему в руку. Сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из ее лап",- сообщили в полиции области.
Ведомство поясняет, что молодой человек с травмами различной степени тяжести помещен в лечебное учреждение, при этом у его палаты выставлен конвой полиции.
"Тигренку также был причинен вред здоровью. Сотрудниками полиции на месте происшествия были опрошены очевидцы, собран материал, изъяты улики и документы. Заведено дело о краже"- говорится в сообщении МВД по Оренбургской области.
В МВД РИА Новости пояснили, что тигренок пострадал от действий молодого человека, а не тигрицы.
"Ветеринары зоопарка еще не подготовили заключение по состоянию здоровья тигренка. По предварительным данным, он пострадал, когда молодой человек тянул его за лапу, вытаскивая из клетки. Более точная информация о состоянии животного будет известна позднее", - сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
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