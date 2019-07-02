В Оренбургской области тигрица ранила мужчину, пытавшегося украсть тигренка

УФА, 2 июл - РИА Новости. Тигрица в передвижном зоопарке в Оренбургской области ранила посетителя, который пытался украсть уссурийского тигрёнка из клетки, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства инцидент произошёл в передвижном зоопарке, расположенном в стадионе "Труд" оренбургского Бузулука.

"Когда охранник находился в другом конце территории, 20-летний молодой человек проник в зоопарк, где схватил уссурийского тигренка и попытался вытащить его из клетки. Мать тигренка вцепилась ему в руку. Сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из ее лап",- сообщили в полиции области.

Ведомство поясняет, что молодой человек с травмами различной степени тяжести помещен в лечебное учреждение, при этом у его палаты выставлен конвой полиции.

"Тигренку также был причинен вред здоровью. Сотрудниками полиции на месте происшествия были опрошены очевидцы, собран материал, изъяты улики и документы. Заведено дело о краже"- говорится в сообщении МВД по Оренбургской области.

В МВД РИА Новости пояснили, что тигренок пострадал от действий молодого человека, а не тигрицы.