В Мумбаи число погибших при обрушении стены на бараки достигло 18 человек

Ранее сообщалось о 12 погибших и 13 пострадавших. На месте происшествия продолжаются спасательные работы: власти не исключают, что под завалами по-прежнему могут оставаться люди. Полиция ведет расследование случившегося.

Обильные дожди начались в индийском штате Махараштра в воскресенье и продолжаются до сих пор. По оценкам специалистов, объем выпавших здесь осадков за минувшие сутки стал рекордным за последние десять лет. Мощные потоки воды текут по улицам, из-за чего дорожное движение стало невозможным. Во вторник в Мумбаи большинство государственных и частных учреждений остаются закрытыми, работают лишь аварийные службы.