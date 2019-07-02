Пекин призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в Гонконге

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Официальный Пекин выразил поддержку правительству и полиции Гонконга в их действиях по урегулированию ситуации с протестами, переросшими в погром здания парламента, а также призвал к проведению тщательного расследования и привлечению к уголовной ответственности всех виновных, говорится в заявлении канцелярии по делам Гонконга при Госсовете КНР.

Накануне в городе прошли две акции протеста. Ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным. Вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции. К 21.00 несколько сот человек проникли внутрь, где они устроили настоящий погром, исписав граффити стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилежащей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.