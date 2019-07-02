"Победа" отменила рейсы в Карловы Вары

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания Победа (входит в группу "Аэрофлот") отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты. "Уральские авиалинии" также со 2 июля приостановили полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.

"Мы отменяем рейсы Москва - Карловы Вары по требованию авиавластей Чехии", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что рейсы выполнялись по четвергам и воскресеньям, следовательно, рейсы будут приостановлены со следующего четверга 4 июля.

Все клиенты оповещаются специалистами колл-центра, авиакомпания вернёт деньги за билеты всем пассажирам.