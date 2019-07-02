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РИА Новости

"Победа" отменила рейсы в Карловы Вары

08:39
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании "Победа" в аэропорту "Внуково"
Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания Победа (входит в группу "Аэрофлот") отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты. "Уральские авиалинии" также со 2 июля приостановили полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.

"Мы отменяем рейсы Москва - Карловы Вары по требованию авиавластей Чехии", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что рейсы выполнялись по четвергам и воскресеньям, следовательно, рейсы будут приостановлены со следующего четверга 4 июля.
Все клиенты оповещаются специалистами колл-центра, авиакомпания вернёт деньги за билеты всем пассажирам.
"Накануне "Победа" получила требование авиавластей Чехии прекратить полеты из Москвы в Карловы Вары, несмотря на действующие допуски "Победы" на этот маршрут", - отметила собеседница агентства.
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