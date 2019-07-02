Названы самые доступные автомобили на российском рынке

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Аналитическое агентство " Аналитическое агентство " Автостат " составило рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке.

Первое место заняла LADA Granta. Средневзвешенная цена модели — 522,9 тысячи рублей. Машина также лидирует по продажам: за первые пять месяцев 2019 года дилеры реализовали 52 373 экземпляра.

На втором месте — седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составила 529,9 тысячи рублей (объем продаж — 7598 машин). Третья строчка у LADA 4x4 — 563,8 тысячи рублей (12 773 штуки).