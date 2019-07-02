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РИА Новости

Большинство лондонцев поддерживают легализацию марихуаны, показал опрос

08:37
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ЛОНДОН, 2 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Больше половины опрошенных жителей Лондона поддерживают легализацию потребления каннабиса среди взрослых, свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой организацией Volteface и британским изданием Evening Standard.
За легализацию потребления марихуаны и за введение ее регулирования на законодательном уровне выступили 63% респондентов, 19% опрошенных выступили против этой идеи. В целом по стране легализацию поддержали 47% опрошенных против 30%, выступивших против. В опросе приняли участие более 2 тысяч человек.
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Авторы исследования указывают, что Великобритании пора принять решение по данному вопросу, в то время как в Канаде, в 10 штатах США и в некоторых европейских странах частное потребление марихуаны уже легализовано.
По оценкам Evening Standard, около 3 миллионов британцев незаконно употребляют продукты каннабиса, а его оборот составляет около 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Легализация марихуаны могла бы приносить в бюджет страны около 1 миллиарда фунтов стерлингов в виде налогов ежегодно, подсчитали в Institute of Economic Affairs.
В ноябре прошлого года власти Великобритании официально сняли запрет на использование марихуаны в медицинских целях. Британские врачи имеют право назначать пациентам препараты с содержанием каннабиноидов. Консультации по вопросу легализации каннабиса продолжаются в парламенте и правительстве Соединенного Королевства.
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