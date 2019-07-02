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РИА Новости

МЧС подтвердило данные о 14 погибших при наводнении в Иркутской области

08:35
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли из-за наводнений в Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Совместно с ГУ МВД России по Иркутской области обнаружены погибшими 14 человек (Нижнеудинский - 4, Тулунский – 9, Тайшетский – 1), из них по результатам судебно-медицинской экспертизы шесть человек (детей нет) погибли вследствие утопления, один человек по причине переохлаждения (скончался в медицинском учреждении). Проведено опознание 13 человек", - говорится в сообщении.
Согласно информации МЧС, отрезанных водой населенных пунктов в Иркутской области больше нет.
Добавляется, что числятся без вести пропавшими 13 человек (в том числе один ребенок), из них 10 человек в Тулунском районе, три человека в Нижнеудинском районе. Проводятся розыскные мероприятия.
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По информации ГБУЗ "Иркутский областной центр медицины катастроф", за медицинской помощью обратилось 1258 человека (в том числе 97 ребенка), оказана амбулаторная помощь 1067 человек (59 детей), госпитализированы 191 человека (38 детей), основной диагноз – переохлаждение.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
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