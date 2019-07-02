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РИА Новости

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна опустился еще почти на метр

08:29
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, за последние 14 часов опустился на 94 сантиметра, сообщает администрация Тулуна.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. В понедельник к 20.00 местного времени (15.00 мск) он составлял 10,04 метра, в то время как критическим является уровень в 7 метров. В минувшее воскресенье к 10 утра уровень воды в реке Ия составлял 12,89 метра, а в субботу достигал 13,5 метра.
"Уровень воды в реке Ия на 12.00 часов 2 июля (07.00 мск) составил 9,10 метра", - говорится в сообщении администрации города.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
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Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 14 человек
По последним данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По информации экстренных служб, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно.
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