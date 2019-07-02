В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В понедельник Народная милиция ЛНР заявила об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.