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РИА Новости

В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки

08:22
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В понедельник Народная милиция ЛНР заявила об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Пришиб, Молодежное, Калиновка, Логвиново.
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