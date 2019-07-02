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РИА Новости

Суд объединил дело руководившего тушением в "Зимней вишне" с другим делом

08:16
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© РИА Новости / Ольга КлимоваНачальник службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Андрей Бурсин
Начальник службы пожаротушения ФГКУ Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин
© РИА Новости / Ольга Климова
КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Суд в Кузбассе объединил дело руководившего тушением пожара в торговом центре "Зимняя вишня" начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина с делом, где обвиняемыми проходят семь человек, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бурсин обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Ранее сообщалось, что суд был отложен до 2 июля из-за ходатайства стороны гособвинения, которое просило объединить дело Бурсина с делом, где обвиняемыми проходят семь фигурантов: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.
Следы пожара на фасаде торгово-развлекательного центра Зимняя вишня
7 июня, 12:28
У пожарных в "Зимней вишне" были дырявые шланги, считает потерпевший
Ходатайство прокурора поддержал адвокат Бурсина, сам обвиняемый и присутствующие потерпевшие.
"Соединить уголовное дело по обвинению Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко, Никитина, Антюшина, Генина в одно судебное производство с уголовным делом в отношении Бурсина...", - постановил суд.
Дело Бурсина, в котором 141 том, поступило в Заводский районный суд Кемерово 7 июня.
Пожар в четырехэтажном торговом центре Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Среди обвиняемых – собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
25 марта, 09:06
Неизгладимый след: как живут спасавшие людей в "Зимней вишне"
201112
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Пожар в торговом центре в КемеровоПроисшествия
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