Суд объединил дело руководившего тушением в "Зимней вишне" с другим делом

КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Суд в Кузбассе объединил дело руководившего тушением пожара в торговом центре "Зимняя вишня" начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина с делом, где обвиняемыми проходят семь человек, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бурсин обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Ранее сообщалось, что суд был отложен до 2 июля из-за ходатайства стороны гособвинения, которое просило объединить дело Бурсина с делом, где обвиняемыми проходят семь фигурантов: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Ходатайство прокурора поддержал адвокат Бурсина, сам обвиняемый и присутствующие потерпевшие.

"Соединить уголовное дело по обвинению Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко, Никитина, Антюшина, Генина в одно судебное производство с уголовным делом в отношении Бурсина...", - постановил суд.

Дело Бурсина, в котором 141 том, поступило в Заводский районный суд Кемерово 7 июня.