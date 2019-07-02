Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 14 человек

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 14 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее было известно о 12 жертвах и девяти пропавших без вести.

По словам собеседника агентства, 191 человека госпитализировали, среди них 38 детей. За медицинской помощью обратились почти 1,3 тысячи пострадавших.

Судьба 13 человек остается неизвестной, в том числе одного ребенка.

Всего из опасных зон эвакуировали почти 2,6 тысячи человек, среди которых почти 600 детей.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Уровень воды в реках намного превысил критические отметки. В регионе частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов.

Режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва.

В субботу на место бедствия приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, а также подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все деньги, выделенные для пострадавших от паводка, дошли до региона и выплаты уже начались.