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РИА Новости

Сибирь предложила помощь пострадавшей от паводка Иркутской области

07:54
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
Паводок в Иркутской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Все регионы Сибири и некоторые другие регионы России предложили свою помощь Иркутской области в связи с аномальным паводком из-за дождя, от которого пострадали тысячи людей, сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Главы регионов Сибири, а также других субъектов Российской Федерации предложили свою помощь Иркутской области", – привели слова полпреда в Сибирском окружном информационном центре.
По его словам, регионы готовы помочь в размещении людей с пострадавших территорий в пунктах временного размещения и организации отдыха для детей и матерей с малолетними детьми в детских лагерях и курортно-оздоровительных комплексах, сборе средств первой необходимости и продуктов питания.
"Для решения первоочередных задач на пострадавших территориях – восстановления или строительства жилья, обеспечения деятельности социальных объектов, восстановления инфраструктуры и работы жилищно-коммунального комплекса – крайне важна координация усилий всех уровней власти, четкая работа всех ведомств и служб", - подчеркнул Меняйло.
Вид на подтопленные районы Тулуна
07:35
В Иркутской области освободили от воды после паводка более 450 домов
По данным МЧС на утро 2 июля, в 42 населенных пунктах Тайшетского, Тулунского и Чунского районов Иркутской области остаются подтопленными 4130 жилых домов с населением 9,3 тысячи человек, 4143 приусадебных участка. Повреждено 13 автомобильных мостов, подтоплены 11 участков автодорог. В 17 пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 детей. На пострадавших территориях работают аварийно-восстановительные бригады. Осложнилась паводковая обстановка в Канске Красноярского края, где подтоплены 137 приусадебных участков и 238 дачных участков. Эвакуированы 97 человек, в пунктах временного размещения размещены 10 человек.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение. По последним данным МЧС региона, число госпитализированных в результате паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По информации МВД РФ, погибли 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно.
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Паводок в Иркутской областиСергей МеняйлоИркутская областьСибирский ФОРоссияПроисшествия
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