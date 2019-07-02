Сибирь предложила помощь пострадавшей от паводка Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Все регионы Сибири и некоторые другие регионы России предложили свою помощь Иркутской области в связи с аномальным паводком из-за дождя, от которого пострадали тысячи людей, сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Главы регионов Сибири, а также других субъектов Российской Федерации предложили свою помощь Иркутской области", – привели слова полпреда в Сибирском окружном информационном центре.

По его словам, регионы готовы помочь в размещении людей с пострадавших территорий в пунктах временного размещения и организации отдыха для детей и матерей с малолетними детьми в детских лагерях и курортно-оздоровительных комплексах, сборе средств первой необходимости и продуктов питания.

"Для решения первоочередных задач на пострадавших территориях – восстановления или строительства жилья, обеспечения деятельности социальных объектов, восстановления инфраструктуры и работы жилищно-коммунального комплекса – крайне важна координация усилий всех уровней власти, четкая работа всех ведомств и служб", - подчеркнул Меняйло.

По данным МЧС на утро 2 июля, в 42 населенных пунктах Тайшетского, Тулунского и Чунского районов Иркутской области остаются подтопленными 4130 жилых домов с населением 9,3 тысячи человек, 4143 приусадебных участка. Повреждено 13 автомобильных мостов, подтоплены 11 участков автодорог. В 17 пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 детей. На пострадавших территориях работают аварийно-восстановительные бригады. Осложнилась паводковая обстановка в Канске Красноярского края, где подтоплены 137 приусадебных участков и 238 дачных участков. Эвакуированы 97 человек, в пунктах временного размещения размещены 10 человек.