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РИА Новости

Власти Гонконга не освободят задержанных протестующих без расследования

07:52
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© REUTERS / Tyrone SiuДемонстранты во время акции протеста в Гонконге
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге
ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Власти Гонконга пошли на уступки, выполнив некоторые требование протестующих, однако освобождение задержанных участников протестов без проведения тщательных проверок и расследования невозможно, так как идет вразрез с нормами права, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Неправда, что правительство никак не ответило на требования (протестующих – ред.). Мы не стали реагировать на каждое из требований по веским причинам. Во-первых, если причина социальной напряженности заключается в поправках к закону об экстрадиции, то 15 июня я уже объявила о том, что его рассмотрение отложено. Затем мы объяснили, что отсрочка рассмотрения законопроекта в данный момент без какого-либо плана о возобновлении дебатов по нему в законодательном собрании значит, что срок его рассмотрения истечет или же сам законопроект уйдет с повестки в июле 2020 года, когда закончится мандат нынешнего заксобрания. И это крайне позитивный ответ на требования, которые мы услышали", - заявила Лэм, чьи слова приводятся на сайте правительства Гонконга.
При этом она добавила, что реакция по некоторым требованиям не последовала, так как их выполнение не соответствует букве закона.
"Касательно требования к правительству о том, что без проведения какого-либо расследования и проверок на предмет того, были ли совершены преступления, должны быть освобождены все задержанные, что власти не должны предпринимать никаких последующих действий против тех актов насилия, которые мы все видели, и даже предоставить амнистию всем участникам протестов, то все это не соответствует верховенству права. Верховенство права – это то, о чем я говорю", - подчеркнула она.
Глава администрации выразила надежду, что "все согласятся с тем, что это является первостепенной важностью для Гонконга и продолжат направлять реакцию и ответ правительства на социальные проблемы и требования".
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге
07:10
Власти Гонконга объяснили отсутствие полиции в здании заксобрания
Протесты в Гонконге идут с начала июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, согласно которому Лэм должна была выступить до 17.00 по местному времени (12.00 мск) 20 июня с соответствующим заявлением. Этого не произошло, в связи с чем демонстрации возобновились. В понедельник демонстрации переросли в вандализм, когда несколько сот протестующих ворвались в здание законодательного собрания и устроили там погром.
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