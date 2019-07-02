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РИА Новости

СМИ: в индийском Мумбаи не менее 16 человек погибли из-за сильнейших ливней

07:50
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли в ночь на вторник в результате мощных ливней, обрушившихся на индийский город Мумбаи и прилегающие к нему районы, сообщает телеканал NDTV.
Сильнейшие муссонные дожди начались в этом регионе с воскресенья и не прекращаются до сих пор. Как отмечают специалисты, объем осадков, выпавших здесь за минувшие сутки, стал рекордным за последние десять лет. Мощные потоки воды текут по улицам, делая невозможным дорожное движение. Во вторник все государственные и большинство частных учреждений остаются закрытыми, в школах и высших учебных заведениях объявлен выходной.
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Полиция сообщает об обрушении стены в районе Малад Ист, под которой погибли не менее 13 человек. Власти не исключают, что до сих пор под завалами могут оставаться люди. Схожие инциденты произошли и в других районах Мумбаи: из-за сильнейших ливней потолки и стены жилых зданий не выдерживают и обваливаются.
Из-за непогоды железнодорожное и авиасообщение с Мумбаи оказалось серьезно нарушено: международный аэропорт экономической столицы Индии отказался принять и отменил вылеты уже свыше 100 рейсов. Синоптики, тем временем, полагают, что ливни не покинут этот регион еще ближайшие несколько дней.
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