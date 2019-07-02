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РИА Новости

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве во вторник

07:49
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Москва
Города мира. Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Города мира. Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и небольшие дожди во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице прогреется до 24 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь, и то в основном солнце, осадки какие-то совсем локальные. Температура воздуха Москва 22-24 градуса, область 20-25", - сказал Тишковец.
Он отметил, что такая температура соответствует июльской норме.
Метеоролог добавил, что ветер будет дуть западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Синоптик отметил, что атмосферное давление пока остается ниже нормы - 738 миллиметров ртутного столба.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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