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РИА Новости

Роспотребнадзор представил уникальную вакцину против Эболы

07:47
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© NIAID / David S. Goodsell, RCSB Protein Data Bank. Wellcome ImagesВирус Эбола
Вирус Эбола
© NIAID / David S. Goodsell, RCSB Protein Data Bank. Wellcome Images
Вирус Эбола. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор представил новую вакцину против лихорадки Эбола, разработанную в России, сообщается на сайте ведомства.
Вакцина была представлена в рамках состоявшейся в Демократической республике Конго 28-29 июня международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола.
"Вакцина, представленная Роспотребнадзором, разработана с применением новейших технологий государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцина прошла все стадии государственной регистрации и в настоящее время является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире.
Кроме того, по результатам состоявшейся презентации рассматривается вопрос о поставках и применении российской вакцины "ЭпиВакЭбола" на территории ДРК для борьбы с продолжающейся эпидемией Эболы.
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Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
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РоспотребнадзорДемократическая Республика КонгоРоссияРИА Наука
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