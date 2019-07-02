В Иркутской области освободили от воды после паводка более 450 домов

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 450 домов освобождены от воды за минувшие сутки в шести районах Иркутской области после паводка, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области 27 июня. Уровень воды в реках намного превысил критические отметки. В регионе частично разрушена автомобильная инфраструктура, затоплен автомобильный мост в Тулуне, перекрыта федеральная трасса Красноярск – Иркутск. Железная дорога от паводка не пострадала, движение поездов все дни осуществлялось по графику и под контролем специалистов.

"За минувшие сутки в шести районах области - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском осмотрено 516 домов на наличие людей. От воды освобождено 453 дома, очищено 1 304 подворья, с помощью мотопомп произведена откачка воды с 795 подворий (порядка 1000 куб. метра)", - говорится в сообщении на сайте главка МЧС

Кроме того, восстановлено 10 социально значимых объектов, а также расчищено 44 километра дорог, в 18 населенных пунктах восстановлено электроснабжение. Пострадавшим раздали семь тонн продовольствия, 1 600 батонов хлеба и 4,5 тонны воды. Также организован подвоз воды.

Уточняется, что на сегодняшний день остаются подтопленными в трех районах 42 населенных пункта: в Тулунском - 23, в Чунском - 14, в Тайшетском – пять. Подтоплены 4 130 жилых дома, в которых проживают 9 325 человек, в том числе 2 208 детей, восемь социально значимых объектов, 4 143 приусадебных участка и 11 участков автомобильных дорог.

Сообщается, что наиболее сложная ситуация складывается в Тулуне и Тулунском районе, где в зоне подтопления находятся 143 улицы, семь садоводств и три автозаправочные станции. Повреждены два автомобильных моста.

Также прекращено движение автомобильного транспорта на участке с 1 491 по 1 493 километр автодороги Р-255 "Сибирь". Железнодорожное сообщение не нарушено.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.