Ускоритель частиц FAIR будет запущен в ФРГ при участии России в 2022 году

БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Ускоритель частиц FAIR (Исследовательский центр ионов и антипротонов) будет запущен в ФРГ при участии России в 2022 году, этот проект сравним по своей инновационности и значимости с Большим адронным коллайдером, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в ФРГ Андрей Соболев.

"Совместными усилиями в 2022 году будет запущен ускоритель частиц FAIR (Исследовательский центр ионов и антипротонов), который сравнивают с Большим адронным коллайдером. Его строительство начато в окрестностях немецкого Дармштадта. Объем средств, вложенных в FAIR, оценивается в 1 миллиард евро. В проекте участвуют 15 стран, в том числе Россия", - рассказал он.

В сентябре 2017 года в ФРГ начал работу другой масштабный международный проект - Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (European XFEL). Данный прибор позволит проводить недоступные в настоящее время эксперименты во многих областях науки — от материаловедения до структурной биологии. Среди наиболее захватывающих проектов — детальное исследование вирусов, расшифровка молекулярного состава клеток, получение объемных изображений нанообъектов, изучение процессов, происходящих глубоко внутри планеты. Основными участниками проекта стали Германия, Россия и еще девять стран Европы. Общая стоимость составила 1,23 млрд евро.

"Германия — один из ключевых партнеров России в научно-техническом сотрудничестве. А для России подобное сотрудничество - важнейшая составляющая не только научной политики, но и высокотехнологичного экспорта. Интересно заметить, что даже в нынешних непростых условиях партнерство между нашими странами не только продолжило развитие, но перешло на несколько иной, можно сказать, более глобальный уровень. Здесь я имею в виду сотрудничество в таких отраслях, имеющих общечеловеческое значение, как медицина и фундаментальная наука", - заявил Соболев.

Он сообщил, что "в ближайшие дни планируется визит многочисленной делегации представителей научно-образовательного сообщества, возглавляемой министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в Германию для участия в очередном заседании российско-германской смешанной комиссии по научно-техническому сотрудничеству".

"С гордостью хочу сообщить, что российский разработчик АО "Т-Платформы" поставил суперкомпьютер JURECA в исследовательский центр города Юлих. Это один из самых мощных суперкомпьютеров в мировом рейтинге. С его помощью будут анализировать результаты изучения земельных недр, а также современные материалы. Кроме того, одной из задач станет исследование физиологической деятельности человеческого мозга. Одним словом, наша разработка стала сердцем наукограда в Германии", - рассказал торгпред.

Совместные научные проекты с российской стороны курируются на уровне РАН, Российского Фонда фундаментальных исследований. В Германии активное участие в их развитии принимают такие организации, как Общество имени Макса Планка, Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца, Ассоциация Лейбница, Немецкое научно-исследовательское общество.

"В настоящий момент этими российскими и германскими организациями поддерживается более 500 совместных научных проектов. Более 80 совместным научным проектам с германскими учеными оказывается поддержка в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Если судить по этому показателю, то Германия является нашим главным научным партнером", - заявил Соболев, добавив, что сотрудничество сосредоточено на таких отраслях, как лазерные исследования, защита окружающей среды, биотехнологии, исследования морей, полярные исследования.