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РИА Новости

Ускоритель частиц FAIR будет запущен в ФРГ при участии России в 2022 году

07:19
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Ускоритель частиц FAIR (Исследовательский центр ионов и антипротонов) будет запущен в ФРГ при участии России в 2022 году, этот проект сравним по своей инновационности и значимости с Большим адронным коллайдером, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в ФРГ Андрей Соболев.
"Совместными усилиями в 2022 году будет запущен ускоритель частиц FAIR (Исследовательский центр ионов и антипротонов), который сравнивают с Большим адронным коллайдером. Его строительство начато в окрестностях немецкого Дармштадта. Объем средств, вложенных в FAIR, оценивается в 1 миллиард евро. В проекте участвуют 15 стран, в том числе Россия", - рассказал он.
В сентябре 2017 года в ФРГ начал работу другой масштабный международный проект - Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (European XFEL). Данный прибор позволит проводить недоступные в настоящее время эксперименты во многих областях науки — от материаловедения до структурной биологии. Среди наиболее захватывающих проектов — детальное исследование вирусов, расшифровка молекулярного состава клеток, получение объемных изображений нанообъектов, изучение процессов, происходящих глубоко внутри планеты. Основными участниками проекта стали Германия, Россия и еще девять стран Европы. Общая стоимость составила 1,23 млрд евро.
"Германия — один из ключевых партнеров России в научно-техническом сотрудничестве. А для России подобное сотрудничество - важнейшая составляющая не только научной политики, но и высокотехнологичного экспорта. Интересно заметить, что даже в нынешних непростых условиях партнерство между нашими странами не только продолжило развитие, но перешло на несколько иной, можно сказать, более глобальный уровень. Здесь я имею в виду сотрудничество в таких отраслях, имеющих общечеловеческое значение, как медицина и фундаментальная наука", - заявил Соболев.
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Он сообщил, что "в ближайшие дни планируется визит многочисленной делегации представителей научно-образовательного сообщества, возглавляемой министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в Германию для участия в очередном заседании российско-германской смешанной комиссии по научно-техническому сотрудничеству".
"С гордостью хочу сообщить, что российский разработчик АО "Т-Платформы" поставил суперкомпьютер JURECA в исследовательский центр города Юлих. Это один из самых мощных суперкомпьютеров в мировом рейтинге. С его помощью будут анализировать результаты изучения земельных недр, а также современные материалы. Кроме того, одной из задач станет исследование физиологической деятельности человеческого мозга. Одним словом, наша разработка стала сердцем наукограда в Германии", - рассказал торгпред.
Совместные научные проекты с российской стороны курируются на уровне РАН, Российского Фонда фундаментальных исследований. В Германии активное участие в их развитии принимают такие организации, как Общество имени Макса Планка, Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца, Ассоциация Лейбница, Немецкое научно-исследовательское общество.
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"В настоящий момент этими российскими и германскими организациями поддерживается более 500 совместных научных проектов. Более 80 совместным научным проектам с германскими учеными оказывается поддержка в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Если судить по этому показателю, то Германия является нашим главным научным партнером", - заявил Соболев, добавив, что сотрудничество сосредоточено на таких отраслях, как лазерные исследования, защита окружающей среды, биотехнологии, исследования морей, полярные исследования.
Интерес германской стороны вызывают также "амбициозные совместные проекты нейтронных исследований на базе реактора "Пик" в Санкт-Петербурге или ионного коллайдера "Ника" в подмосковной Дубне", он связан, в частности, с отказом Германии от атомной энергетики до конца 2020 года, добавил Соболев.
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Андрей СоболевГерманияРоссияРИА Наука
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