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РИА Новости

Торгпред: бизнес в ФРГ озабочен введением США новых санкций против России

07:13
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Бизнес ФРГ озабочен введением США новых экстерриториальных санкций против РФ из-за непредсказуемости последствий данных мер для компаний, вовлеченных в бизнес с Россией, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в ФРГ Андрей Соболев.
"По данным Союза германских торгово-промышленных палат, германские компании хоть и в большинстве своем приспособились к текущему санкционному режиму, продолжают испытывать определенную озабоченность, особенно в связи с возможным экстерриториальным применением принятых США ограничительных мер в отношении России. Эти меры США в отношении Российской Федерации беспокоят германский бизнес-истеблишмент ввиду непредсказуемости последствий данных мер для компаний, вовлеченных в бизнес с Россией. Так, по мнению ряда экспертов, принятые и одобренные конгрессом США санкции в отношении России являются нарушением международного права", - сказал Соболев.
Он добавил, что действующее санкционное законодательство уже привело к тому, что "для экспортноориентированной экономики ФРГ в данном случае особое значение имеет падение объема поставок продукции в Россию", что выражается в том, что "Германия продолжает терять экспортные поступления в связи с действующим запретом на ввоз европейского продовольствия в Россию (по нашим оценкам, порядка 2,7 миллиарда евро с момента введения по сегодняшний день)".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
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По словам Соболева, "германские экспертные центры, в том числе Восточный комитет германской экономики, в своих обзорах указывают, что неправильно напрямую связывать падение немецкого экспорта в Россию только с санкционной составляющей: существуют и другие факторы, оказавшие негативное влияние на российско-германский торговый оборот". К ним, например, относится волатильность рынков.
Он добавил, что, по информации Федеральной таможенной службы, за первый квартал 2019 года объем российско-германского товарооборота составил 13,9 миллиарда долларов. Российский экспорт - 8,9 миллиарда долларов (рост на 4,9%). Импорт из Германии сократился на 15,5%, до 5 миллиардов долларов. Положительное сальдо России в торговле с Германией - 3,8 миллиарда долларов.
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Андрей СоболевГерманияРоссияСШАЭкономика
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