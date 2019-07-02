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РИА Новости

Власти Гонконга объяснили отсутствие полиции в здании заксобрания

07:10
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© REUTERS / Thomas Peter Демонстранты во время акции протеста в Гонконге
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге
ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции Гонконга успели отступить из здания Законодательного собрания (LegCo) незадолго до того, как в него ворвались протестующие, так как были уверены, что внутри не осталось гражданских лиц и была угроза полного отключения освещения, что могло спровоцировать неверные действия с обеих сторон, заявил комиссар полиции Гонконга Стивен Ло.
Накануне в городе прошли две акции протеста. Ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным. Вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции. К 21.00 несколько сот человек проникли внутрь, где они устроили настоящий погром, исписав граффити стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилежащей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.
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"Сотрудники полиции находились в здании Законодательного собрания и защищали его на протяжении почти восьми часов, некоторое время мы находились в осаде протестующих. Они продолжали прибегать к насильственным методам, пытаясь ворваться внутрь. До 21.00 произошло несколько инцидентов, которые вынудили нас временно отступить", - заявил комиссар, слова которого приводятся на сайте правительства.
По его словам, полиция отступила, так как находящиеся у главного входа в здание парламента многочисленные протестующие стали прибегать к силовым методам, чтобы добраться до внутренних дверей. При этом в силу условий на месте полиция не могла использовать некоторые средства силы, которые можно применять в условиях открытого пространства.
Он также добавил, что некоторые протестующие смогли добраться до электрических шкафов и погасить часть освещения, "мы опасались, что, если протестующие полностью выключат освещение, в условиях полной темноты люди начнут натыкаться друг на друга и последуют неверные шаги с обеих сторон".
"Помимо прочего, во время попыток прорыва они бросали внутрь предметы, (от которых исходил – ред.) белый дым. Как вы знаете, во второй половине дня на сотрудников полиции напали с применением токсичного порошка, поэтому в ситуации, когда мы не могли определить, не бросают ли они снова токсичные вещества, у нас не было иного выхода, кроме как отступить из здания", - сообщил Ло.
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Он также добавил, что прежде чем отступить из парламента полиция попросила охрану оповестить всех сотрудников, которые могли находиться в здании, немедленно его покинуть из-за инцидента, и к 21.00 в нем никого из сотрудников не осталось.
"Мы были уверены, что в здании не было гражданских лиц, и у моих сотрудников не было другого выбора, кроме как временно отступить, перегруппироваться и передислоцироваться, чтобы вернуться к зданию LegCo позже", - сообщил комиссар.
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