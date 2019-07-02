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РИА Новости

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

07:09
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© Фото : Дарио ГамбаринХудожник-тракторист из Италии нарисовал на поле князя Владимира к приезду Путина
Художник-тракторист из Италии нарисовал на поле князя Владимира к приезду Путина
© Фото : Дарио Гамбарин
РИМ, 2 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Гамбарин в интервью РИА Новости объяснил, почему его выбор пал именно на древнерусского правителя и как был нарисован двухсотметровый портрет.
"В первую очередь, их обоих объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых", - заявил Гамбарин.
За основу при изображении лица киевского князя в отсутствие его точных исторических портретов итальянец взял новый памятник Владимиру на Боровицком холме.
Портрет князя Владимира появился на пшеничном поле на следующий день после сбора урожая. В длину он занимает около 200 метров, а всего 24 тысячи "квадратов". Князь изображен с кустистой бородой и древнерусском шлеме, навершие которого выполнено в стиле православного креста. Подпись к портрету сделана на русском и гласит "Святой Владимир".
"Учитывая, что общей темой встречи Путина и папой станут мир и охрана окружающей среды и человеческой жизни, я надеюсь, что Путин пригласит папу в Россию", - говорит мастер плуга и трактора.
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Нынешняя работа стала одной из наиболее крупных в обширном "портфолио" итальянского энтузиаста: ранее героями его произведений на полях местечка Кастаньяро под Вероной становились папа Римский Франциск, Леонардо Да Винчи, Фидель Кастро, Барак Обама, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Российского лидера Гамбарин рисовал летом 2017 года в преддверии саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.
В этот раз из-за почти 40-градусной жары Гамбарину пришлось сделать перерыв на ночь – приступить к работе удалось только вечером в воскресенье. Портрет, на который ушло 11 часов, был закончен только к полудню в понедельник.
"Условия работы были невыносимы. Ужасная жара снаружи и внутри. У моего трактора, которому же почти 50 лет, нет кондиционера: поэтому в кабине становится еще жарче от работающего двигателя. За полтора часа я выпил больше двух литров воды. Мне нельзя ошибаться – если промахнешься на метр, переделать не удастся", - рассказал художник, который в обычной жизни работает адвокатом и психотерапевтом.
По его словам, рисунки на тракторе стали для него чем-то вроде медитации. Помимо "художественной" работы в поле, Гамбарин увлекается живописью и рисует настоящие картины и на любительской уровне дирижирует небольшим оркестром.
"Для меня это стало своего рода примирением с миром детства, который я оставил", - признается художник.
Он подчеркивает, что его рисунки на полях максимально экологичны: уже через неделю князя Владимира перепашут и заново засеют зерном.
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