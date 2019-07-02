Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

"Часто прозрачные витражные окна бывают невидимы для мелких птиц, они бьются и гибнут – темные силуэты хищников будут побуждать их менять направление полёта. В результате это поможет сохранить им жизнь", - сообщили в пресс-службе.

Подобные стикеры успешно применяют в других городах, в том числе и за рубежом. Они помогают людям не только заботиться о сохранении природы, но и содержать в чистоте здания, так как птицы стараются к ним не подлетать.

По словам заммэра, стикеры появились на стеклах 21 станции метро, всего расклеено 290 силуэтов. Их можно увидеть на стеклах станций "Медведково", "Ботанический сад", "Владыкино", - "Лесопарковая" и других. В пресс-службе пояснили, что на каждом из вестибюлей наклеили от 4 до 36 силуэтов хищных птиц.