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РИА Новости

Экологи ВВО вывезли более двух тысяч тонн металлолома с острова Врангеля

06:58
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© РИА Новости / Вера КостамоОстров Врангеля
Остров Врангеля
© РИА Новости / Вера Костамо
Остров Врангеля. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 июл — РИА Новости. Более 2,2 тысячи тонн металлолома вывезли за 4 года с арктического острова Врангеля военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа, еще 23 тонны подготовлены к отправке на материк, сообщает пресс-служба округа во вторник.
"Всего в ходе работ в Арктической зоне с 2015 года с острова Врангеля военнослужащими ВВО подготовлено и вывезено более 2,2 тысячи тонн лома цветных и черных металлов. На сегодняшний день военнослужащие сводного экологического подразделения на острове Врангеля уже собрали и подготовки к отправке более 23 тонн металлолома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время работы  по сбору и прессованию старых металлических бочек продолжаются на территории села Ушаковское, ведется очистка прибрежной полосы бухты Роджерс.
"До конца сентября военные экологи должны собрать, спрессовать около 150 тонн металлических бочек. Для подготовки к отправке металлолома предусмотрено 15 двадцатифунтовых контейнеров", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, на острове работают более 40 военнослужащих–экологов и специальная техника. Они были доставлены на остров вертолетом. Работы по сбору металлолома проводятся только в летний период.
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Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей России находятся подразделения Восточного военного округа. До 1990-х годов на острове также находились воинские части.
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Остров Врангеля (Россия)РоссияОбщество
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