Ракету "Союз-2" установили на стартовый стол на космодроме "Восточный"

Это будет пятый старт с Восточного.

Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" 5 июля должна вывести на околоземную орбиту с космодрома Восточный 33 космических аппарата из 12 стран.

Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены четыре запуска, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.