Ракету "Союз-2" установили на стартовый стол на космодроме "Восточный"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ракета космического назначения "Союз-2" установлена на стартовый стол на космодроме Восточный, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Это будет пятый старт с Восточного.
"На космодроме Восточный с 03.00 до 04.15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения ""Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня", - написал он в Twitter.
Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" 5 июля должна вывести на околоземную орбиту с космодрома Восточный 33 космических аппарата из 12 стран.
Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены четыре запуска, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
На космодроме #Восточный с 03.00 до 04.15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения ""Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня pic.twitter.com/7SkT1WkExv— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 2 июля 2019 г.