В Тулуне и Тулунском районе остаются подтопленными 143 улицы

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Подтопленными в городе Тулуне и Тулунском районе Иркутской области остаются 143 улицы и три автозаправочных станции, сообщает ГУМЧС региона.

На утро 2 июня в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов в 42 населенных пунктах.

"Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе, где в зоне подтопления - 143 улицы протяженностью 62,7 километра, семь садоводств, три автозаправочные станции. Повреждены два автомобильных моста", - говорится в сообщении.

Прекращено движение всех видов автомобильного транспорта на участке с 1491-го по 1493-й километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". Для большегрузов введено ограничение движения на трассе во всей Иркутской области.