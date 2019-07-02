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РИА Новости

В Тулуне и Тулунском районе остаются подтопленными 143 улицы

06:33
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Вид на подтопленные районы Тулуна. Архивное фото
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Подтопленными в городе Тулуне и Тулунском районе Иркутской области остаются 143 улицы и три автозаправочных станции, сообщает ГУМЧС региона.
На утро 2 июня в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов в 42 населенных пунктах.
"Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе, где в зоне подтопления - 143 улицы протяженностью 62,7 километра, семь садоводств, три автозаправочные станции. Повреждены два автомобильных моста", - говорится в сообщении.
Прекращено движение всех видов автомобильного транспорта на участке с 1491-го по 1493-й километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". Для большегрузов введено ограничение движения на трассе во всей Иркутской области.
По последним данным МЧС региона, число госпитализированных в результате паводка превысило 190 человек. По данным МВД РФ, погибли 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно.
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