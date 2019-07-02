Из-за паводка в Иркутской области госпитализировали более 190 человек

ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Число госпитализированных из-за паводка в Иркутской области превысило 190 человек, сообщает региональное управление МЧС.

Среди них 38 детей. Основной диагноз тех, кто оказался в больницах, — переохлаждение.

По последним данным МЧС, в шести районах области оказались подтоплены 96 населенных пунктов. Пострадали свыше десяти тысяч домов, в которых живут почти 33 тысячи человек.

С затопленных территорий эвакуировали 2,6 тысячи человека, в том числе 574 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 детей, остальные — у родственников и знакомых.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов. Жертвами стали 12 человек.

Режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва.