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РИА Новости

В Иркутской области остаются подтопленными четыре тысячи домов

06:23
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Вид на подтопленные районы Тулуна. Архивное фото
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области на утро 2 июля остаются 42 населенных пункта, сообщает ГУМЧС региона.
За минувшие сутки в 6 районах области - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском осмотрено 516 домов на наличие людей. От воды освобождено 453 дома, очищено 1304 подворья, с помощью мотопомп произведена откачка воды с 795 подворий. Восстановлено 10 социально значимых объектов. Вывезено 387 кубических метров мусора, расчищено 44 километра дорог, проведена полная очистка моста через реку Азей от мусора. Продолжается работа по очистке водозабора. В 18 населенных пунктах восстановлено электроснабжение.
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Пострадавшему населению было роздано 7 тонн продовольствия, 1,6 тысячи булок хлеба и 4,5 тонны воды. Организован также подвоз воды.
"На сегодняшний день остаются подтопленными в 3 районах 42 населенных пункта: в Тулунском - 23, в Чунском - 14, в Тайшетском – 5. Подтоплены 4130 жилых домов, в которых проживают 9325 человек, в том числе 2208 детей, 8 социально-значимых объектов, 4143 приусадебных участка и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
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