В Иркутской области остаются подтопленными четыре тысячи домов

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области на утро 2 июля остаются 42 населенных пункта, сообщает ГУМЧС региона.

За минувшие сутки в 6 районах области - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском осмотрено 516 домов на наличие людей. От воды освобождено 453 дома, очищено 1304 подворья, с помощью мотопомп произведена откачка воды с 795 подворий. Восстановлено 10 социально значимых объектов. Вывезено 387 кубических метров мусора, расчищено 44 километра дорог, проведена полная очистка моста через реку Азей от мусора. Продолжается работа по очистке водозабора. В 18 населенных пунктах восстановлено электроснабжение.

Пострадавшему населению было роздано 7 тонн продовольствия, 1,6 тысячи булок хлеба и 4,5 тонны воды. Организован также подвоз воды.