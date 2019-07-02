Замглавы Минобороны Фомин обсудит в КНДР ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудит обстановку на Корейском полуострове и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР во время визита в Северную Корею, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР", - сообщили в военном ведомстве.

"В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить обстановку в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, состояние и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности", - добавили в Минобороны.