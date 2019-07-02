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РИА Новости

Замглавы Минобороны Фомин обсудит в КНДР ситуацию на Корейском полуострове

06:21
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
© Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудит обстановку на Корейском полуострове и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР во время визита в Северную Корею, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР", - сообщили в военном ведомстве.
"В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить обстановку в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, состояние и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности", - добавили в Минобороны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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