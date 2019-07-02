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РИА Новости

Глава администрации Гонконга осудила вандализм в здании парламента

06:10
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© REUTERS / James PomfretГонконг
Гонконг
© REUTERS / James Pomfret
Гонконг
ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник осудила акт вандализма в здании Законодательного собрания, в который переросли протесты против рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, говорится в заявлении на сайте правительства.
Накануне в городе прошли две акции протеста. Ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным. Вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции. К 21.00 несколько сот человек проникли внутрь, где они устроили настоящий погром, исписав граффити стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилежащей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.
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"Первого июля в день 22-й годовщины создания специального административного района Гонконг мы стали свидетелями двух совершенно разных публичных сцен. Ежегодный марш вне зависимости от числа участников прошел мирно и в целом в спокойной атмосфере, что демонстрирует инклюзивность гонконгского общества и ценность, которую мы придаем миру и порядку", - сказала Кэрри Лэм.
Она отметила, что второй сценой, которой все мы стали свидетелями и которая опечалила и шокировала многих, стало чрезмерное насилие и вандализм, к которым прибегли протестующие, пытавшиеся в течение некоторого времени ворваться в здание парламента.
"И это то, что нам следует серьезно осуждать, потому что в Гонконге ничто не представляет большей важности, чем верховенство права. Я надеюсь, что сообщество в целом согласится с нами, что мы вправе осуждать увиденные акты насилия, я также надеюсь, что общество вернется к нормальной жизни как можно скорее", - добавила она.
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