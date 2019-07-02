Уровень воды в красноярской реке Кан понизился за ночь на 39 сантиметров

КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Кан Красноярского края за ночь понизился на 39 сантиметров, сообщает управление ГО и ЧС города Канска.

"Уровень воды в реке Кан по состоянию на 8.00 (4.00 мск) 2 июля составляет 386 сантиметров", - говорится в сообщении.

По данным на вечер понедельника, уровень воды в реке составлял 425 сантиметров.

Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий.

Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей - 42 человека со специализированной техникой.