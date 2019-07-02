Уровень воды в красноярской реке Кан понизился за ночь на 39 сантиметров

КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Кан Красноярского края за ночь понизился на 39 сантиметров, сообщает управление ГО и ЧС города Канска.
"Уровень воды в реке Кан по состоянию на 8.00 (4.00 мск) 2 июля составляет 386 сантиметров", - говорится в сообщении.
По данным на вечер понедельника, уровень воды в реке составлял 425 сантиметров.
Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий.
Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей - 42 человека со специализированной техникой.
По уточненным данным МЧС региона, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживает 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков.
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