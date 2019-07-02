В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

"В ОМВД России по району Чертаново Северное обратился 89-летний житель района. По словам заявителя, к нему в квартиру пришла неизвестная женщина и, представившись социальным работником, сообщила о новой денежной реформе. Также гостья предложила помощь в написании заявления на обмен купюр", - сообщила официальный представитель МВД России.