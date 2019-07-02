В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ОМВД России по району Чертаново Северное обратился 89-летний житель района. По словам заявителя, к нему в квартиру пришла неизвестная женщина и, представившись социальным работником, сообщила о новой денежной реформе. Также гостья предложила помощь в написании заявления на обмен купюр", - сообщила официальный представитель МВД России.
Пенсионер отдал женщине свои сбережения. Злоумышленница забрала деньги и скрылась.
Задержали подозреваемую в Московской области, сейчас она находится под стражей. Полицейские также подозревают, что она обманула подобным образом еще несколько человек, расследование продолжается.