Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T05:59Z
https://ria.ru/20190702/1556102885.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Японии 850 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

05:58
334
ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Почти 850 тысяч человек в трех префектурах Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за сильных ливней, обрушившихся на южные районы страны, сообщила телекомпания NHK.
Рекомендации эвакуироваться из-за возросшей опасности паводков и оползней получили жители префектур Кагосима, Эхимэ и Кумамото.
В результате интенсивных ливневых дождей на юге острова Кюсю здесь значительно возросла опасность оползней. В некоторых районах с начала дождей выпало до 700 миллиметров осадков. Только за последние сутки в префектуре Кагосима выпало 190 миллиметров осадков. Прогноз синоптиков на ближайшие сутки также неутешителен – на юге и севере острова Кюсю ожидается выпадение до 150 миллиметров осадков, а на острове Сикоку, где находится префектура Эхимэ – около 80 миллиметров. К утру четверга на Кюсю выпадет до 300-400 миллиметров осадков.
При продолжительных сильных дождях значительно повышается опасность оползней, в том числе и в населенных районах. Особенному риску подвергаются жители холмистой и горной местности: оползни могут не только перекрыть подъезды к населенным пунктам, засыпав дороги и мосты, но и разрушить дома.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
100101
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
СМИ: в индийском Мумбаи не менее 16 человек погибли из-за сильнейших ливней
РИА
Новости
В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
Гонконг
Глава администрации Гонконга осудила вандализм в здании парламента
Лента
новостей
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
США решительно осудили атаку талибов в Кабуле
СМИ: американка призналась в отправке заминированной посылки Обаме
СМИ: хуситы напали на аэропорт в Саудовской Аравии
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Иран прекратить обогащение урана
Вид на подтопленные районы Тулуна
В Иркутской области остаются подтопленными четыре тысячи домов
Пекин осудил действия демонстрантов в Гонконге
Батальон солдат США загружается в военный самолет
Трамп: выводя войска из Афганистана, США оставят там силы разведки
Автомобиль полиции
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10На Украине горняки отказались выходить из шахты из-за отключения света
11:08Российский космонавт с международным экипажем облетит Землю на самолете
11:04В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС
11:02Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
Лента новостейМолния