В Японии 850 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

В результате интенсивных ливневых дождей на юге острова Кюсю здесь значительно возросла опасность оползней. В некоторых районах с начала дождей выпало до 700 миллиметров осадков. Только за последние сутки в префектуре Кагосима выпало 190 миллиметров осадков. Прогноз синоптиков на ближайшие сутки также неутешителен – на юге и севере острова Кюсю ожидается выпадение до 150 миллиметров осадков, а на острове Сикоку, где находится префектура Эхимэ – около 80 миллиметров. К утру четверга на Кюсю выпадет до 300-400 миллиметров осадков.