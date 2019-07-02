В Японии 850 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Почти 850 тысяч человек в трех префектурах Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за сильных ливней, обрушившихся на южные районы страны, сообщила телекомпания NHK.
Рекомендации эвакуироваться из-за возросшей опасности паводков и оползней получили жители префектур Кагосима, Эхимэ и Кумамото.
В результате интенсивных ливневых дождей на юге острова Кюсю здесь значительно возросла опасность оползней. В некоторых районах с начала дождей выпало до 700 миллиметров осадков. Только за последние сутки в префектуре Кагосима выпало 190 миллиметров осадков. Прогноз синоптиков на ближайшие сутки также неутешителен – на юге и севере острова Кюсю ожидается выпадение до 150 миллиметров осадков, а на острове Сикоку, где находится префектура Эхимэ – около 80 миллиметров. К утру четверга на Кюсю выпадет до 300-400 миллиметров осадков.
При продолжительных сильных дождях значительно повышается опасность оползней, в том числе и в населенных районах. Особенному риску подвергаются жители холмистой и горной местности: оползни могут не только перекрыть подъезды к населенным пунктам, засыпав дороги и мосты, но и разрушить дома.