Военные обеспечат пострадавших в Иркутской области питьевой водой

ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) будут развозить до 200 тонн питьевой воды ежедневно автоцистернами населению в зоне паводка в Иркутской области, сообщил журналистам во вторник начальник управления технического обеспечения округа генерал-майор Олег Лучанский.

"Станции по выработке питьевой воды, которые будут заниматься добычей и фильтрацией воды до состояния питьевой, а также 20 автоцистерн-водовозов позволят нам единовременно развозить до 200 тонн воды для гражданского населения в зоне паводка", - сказал Лучанский.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.