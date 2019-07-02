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РИА Новости

Военные обеспечат пострадавших в Иркутской области питьевой водой

05:48
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Жилой дом в подтопленном районе Тулуна. Архивное фото
ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) будут развозить до 200 тонн питьевой воды ежедневно автоцистернами населению в зоне паводка в Иркутской области, сообщил журналистам во вторник начальник управления технического обеспечения округа генерал-майор Олег Лучанский.
"Станции по выработке питьевой воды, которые будут заниматься добычей и фильтрацией воды до состояния питьевой, а также 20 автоцистерн-водовозов позволят нам единовременно развозить до 200 тонн воды для гражданского населения в зоне паводка", - сказал Лучанский.
Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны увеличить группировку сил и средств для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка.
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
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