Военные ЦВО развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области, где смогут проживать до тысячи человек, сообщил журналистам начальник управления технического обеспечения округа генерал-майор Олег Лучанский.

"Для прибывших военнослужащих будет развернут современный полевой лагерь на тысячу коек, обеспеченный всем необходимым, также там будут работать полевые кухни. При необходимости мы находимся в готовности увеличить количество коек для эвакуированного из зоны паводка гражданского населения", - сказал Лучанский.

Генерал-майор уточнил, что для эвакуации людей и их имущества из зоны подтопления будет задействовано около 50 единиц техники. "Кроме того, эти машины будут привлекаться к доставке грузов", - добавил Лучанский.