Военные ЦВО развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области, где смогут проживать до тысячи человек, сообщил журналистам начальник управления технического обеспечения округа генерал-майор Олег Лучанский.
"Для прибывших военнослужащих будет развернут современный полевой лагерь на тысячу коек, обеспеченный всем необходимым, также там будут работать полевые кухни. При необходимости мы находимся в готовности увеличить количество коек для эвакуированного из зоны паводка гражданского населения", - сказал Лучанский.
Генерал-майор уточнил, что для эвакуации людей и их имущества из зоны подтопления будет задействовано около 50 единиц техники. "Кроме того, эти машины будут привлекаться к доставке грузов", - добавил Лучанский.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны увеличить группировку сил и средств для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка.