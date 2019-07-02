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РИА Новости
Война в Сирии

Пострадавшие в боях под Алеппо сирийские офицеры получили помощь от России

05:04
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии
Военнослужащий сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащий сирийской армии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 2 июл - РИА Новости. Российские военные в Алеппо подарили инвалидные коляски 17 офицерам запаса сирийской армии, которые пострадали во время боевых действий против террористов и теперь не могут передвигаться самостоятельно.
"Мы не стоим на месте. Врачи постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и благодаря бесценному опыту, полученному от российских специалистов. Вклад в развитие госпиталя со стороны наших коллег и друзей - очень велик", - сообщил журналистам руководитель военного госпиталя города Алеппо Фаиз Айюби.
Сейчас в госпитале уже не так много пациентов с тяжелыми ранениями, как было в период активных боевых действий в Алеппо. В то время операционные были заняты круглые сутки, сегодня же - несколько человек в день. "Мы защищали родной город, с позиций террористов выстрелили из противотанкового гранатомета прямо в мою сторону. Чудом выжил, но остался без ноги и пальца на руке", - говорит капитан запаса Али Таха.
В операционной врачи удаляют осколок из ноги подполковника, который был ранен в боях под Алеппо - снаряд разорвался далеко от офицера. Операция проходит под местным наркозом. Во время активных боевых действий здесь проходили более сложные операции.
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях
7 июня, 22:11
Сирийская армия при поддержке ВКС отразила масштабную атаку террористов
Врачам из местного госпиталя принимать пациентов помогают коллеги из Армении. Сюда приехали хирурги, эпидемиолог и лабораторные специалисты. Всех военных принимают бесплатно.
"Взаимодействие очень хорошее. Помогаем всем, чем сможем. Каждый день ходим, с утра до полудня рабочее время здесь проводим. Есть очень много пациентов, которые нуждаются в помощи. Так как мы прибыли, помогаем всем, чем можно", - рассказал хирург из Армении Арам Мурадян.
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