Пострадавшие в боях под Алеппо сирийские офицеры получили помощь от России

АЛЕППО (Сирия), 2 июл - РИА Новости. Российские военные в Алеппо подарили инвалидные коляски 17 офицерам запаса сирийской армии, которые пострадали во время боевых действий против террористов и теперь не могут передвигаться самостоятельно.

"Мы не стоим на месте. Врачи постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и благодаря бесценному опыту, полученному от российских специалистов. Вклад в развитие госпиталя со стороны наших коллег и друзей - очень велик", - сообщил журналистам руководитель военного госпиталя города Алеппо Фаиз Айюби.

Сейчас в госпитале уже не так много пациентов с тяжелыми ранениями, как было в период активных боевых действий в Алеппо. В то время операционные были заняты круглые сутки, сегодня же - несколько человек в день. "Мы защищали родной город, с позиций террористов выстрелили из противотанкового гранатомета прямо в мою сторону. Чудом выжил, но остался без ноги и пальца на руке", - говорит капитан запаса Али Таха.

В операционной врачи удаляют осколок из ноги подполковника, который был ранен в боях под Алеппо - снаряд разорвался далеко от офицера. Операция проходит под местным наркозом. Во время активных боевых действий здесь проходили более сложные операции.

Врачам из местного госпиталя принимать пациентов помогают коллеги из Армении. Сюда приехали хирурги, эпидемиолог и лабораторные специалисты. Всех военных принимают бесплатно.